Пьяные солдаты ВСУ потеряли автомат и уснули на боевой позиции в Донбассе

Луганск, 8 ноября. Пьяные солдаты ВСУ уснули на посту во время боевого дежурства в Донбассе, заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что речь идет о военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцированной в районе населенного пункта Троицкое.

«На опорном пункте обнаружены трое спящих боевиков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. У одного из не оказалось закрепленного за ним табельного автомата АК-74», — сообщил Осадчий.

Попытки найти потерянный автомат не увенчались успехом. Приводить солдат в чувство для дачи показаний пришлось бригаде медиков. Представитель ЛНР подчеркнул, что нарушения воинской дисциплины в рядах украинской армии носят систематический характер.

Кроме того, на фоне пандемии коронавируса сильно упал моральный дух военнослужащих, которые отказываются выходить на позиции и выполнять приказы командиров.