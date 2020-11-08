Устроивший бойню школьник объяснил, почему порезал племянницу

Санкт-Петербург, 8 ноября. Подросток из Петербурга, напавший на своих родных, объяснил, зачем перерезал горло свой шестилетней племяннице, сообщил источник ФАН.

На допросе Серафима (так зовут юношу) спросили, зачем он попытался перерезать горло своей шестилетней племяннице Евсении, ведь она в силу возраста не могла представлять для него никакого вреда и не помешала бы ему сбежать из дома.

«Я думал, что она вызовет полицию и меня быстро найдут. Я ее сам учил, как это делается. К тому же она была бы свидетелем», — пояснил подросток.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в квартире на Лужской улице 15-летний подросток ранил ножом в шею свою шестилетнюю племянницу и выстрелил из травматического пистолета в своих родителей.