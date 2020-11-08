Бузова намекнула на помолвку кольцом на безымянном пальце

Москва, 8 ноября. Шикарное помолвочное кольцо певица Ольга Бузова засветила на публикации в социальной сети Instagram.

Поклонники поющей ведущей Ольги Бузовой активно обсуждают скорую свадьбу артистки с возлюбленным, блогером и певцом Давидом Манукяном. На радостное событие звезда намекнула новым кольцом в Stories.



Накануне звездная пара отметила небольшой юбилей своих отношений — 15 месяцев. Для празднования они отправились в ресторан, где провели время под выступление музыкантов. Бузова заинтриговала публику кольцом с крупным бриллиантом, надетым на безымянный палец. Фолловеры артистки восприняли украшение как знак помолвки.

В ответ на дорогостоящий подарок Манукяна артистка устроила романтическое свидание в ресторане Radisson, который расположен в самой высокой точке столицы.

Свои отношения Бузова и блогер Дава долгое время скрывали от публики. Впервые о своих чувствах поющая ведущая заявила во время финала телевизионного шоу «План Б». Многие фанаты звезды «Дом-2» надеются, что в скором времени артисты станут родителями.