Экономист объяснил, как Прибалтика может спасти транзит из России

Москва, 8 ноября. Транзитную область Прибалтики еще есть шанс спасти, но пока только в теории, заявил исполнительный директор «Балтийского форума» Александр Васильев. Об этом пишет Baltnews.

Васильев объяснил, что для этого необходимо стабилизировать политическую обстановку в Прибалтике и задействовать Китай. По его словам, сейчас перспективы транзита грузов через прибалтийские страны весьма туманны. Дело в том, что в данном случае есть две проблемы, в том числе и политическая, и экономическая.

Если говорить о политической, то речь идет о росте напряженности между Россией и прибалтийскими странами, которые реализуют русофобскую политику. Экономическая проблема заключается в том, что избавляться от посредников при торговле крайне выгодно. Это привело к тому, что РФ решила перенаправить торговые потоки, которые проходили через страны Прибалтики в порты Ленобласти.

По словам Васильева, большое влияние в данном вопросе оказало и развитие сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Это естественный процесс, и с этим надо считаться. В данном случае с момента завершения строительства хорошего шоссейного сообщения Санкт-Петербург — Москва, постепенного решения ж/д сообщения, этот естественный процесс будет сокращать грузопоток через латвийские порты», — добавил эксперт.

Исполнительный директор «Балтийского форума» рассказал, что у Прибалтики все же есть возможность нарастить объемы. Экономист назвал последний шанс для прибалтийских государств спасти транзит из России.

«Она перспективная. Если решатся вопросы, в том числе, политического характера и отношения между странами Балтии и Россией улучшатся, то этот проект может быть реализован», — пояснил свою мысль Александр Васильев.

Он добавил, что речь идет о грузе, который поступает в Россию транзитом с Дальнего Востока, в первую очередь, из Китая.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее заявил, что политика прибалтийских республик, в частности, Латвии, по отношению к России привела к закономерному результату.