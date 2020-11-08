Пентагон решил отправить БПЛА Sea Guardian на «охоту» за российскими АПЛ

Вашингтон, 8 ноября. США хотят сделать боевой БПЛА Sea Guardian новым «охотником за русскими субмаринами», пишет The Drive.

Пентагон решил подключить Корпус морской пехоты (КМП США) к «охоте» за подлодками из-за возросшей численности российских АПЛ, выходящих на боевое дежурство в океан.

Командующий КМП США Дэвид Бергер заявил, что беспилотники помогут военным не только осуществлять визуальное наблюдение за подлодками, но принимать сигналы со специальных буев и других датчиков.

Для этих целей предлагают использовать морскую модификацию беспилотника Reaper MQ-9 — Sea Guardian. В распоряжении морпехов уже имеется два таких БПЛА, в настоящее время идет подготовка специалистов для их эксплуатации.

БПЛА могут быть оснащены системой приема сигнала от гидроакустических буев, которая позволяет передавать полученные данные находящемуся на расстоянии нескольких миль оператору.