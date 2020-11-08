Иммунолог оценил изменение правил лечения коронавируса на дому

Москва, 8 ноября. Лечение пациентов с коронавирусной инфекции в домашних условиях должно проходить при соблюдении ряда мер, заявил иммунолог, член президиума РАН Валерий Черешнев.

Российское министерство здравоохранения обновило правила лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Пациенты с COVID-19 могут находиться дома при наличии отдельной комнаты и обязательстве соблюдать требования медиков.

Специалист считает, что во время лечения дома у заболевшего должна быть отдельная посуда и время на то, чтобы ее самостоятельно помыть. Также пациента нужно обязать проводить влажную уборку и обработку поверхностей антисептиком. В квартире лучше соблюдать масочный режим.

Больному лучше сдерживать чихание и кашель, либо делать это вдали от остальных жильцов. Не стоит допускать даже минимальных контактов зараженных с детьми, уточнил специалист в интервью Ura.ru. Они являются пассивными носителями инфекции.