Напавший на семью школьник рассказал, почему решил убить родителей

Санкт-Петербург, 8 ноября. Петербургский школьник попытался устроить массовое убийство, устав от гиперопеки матери и отца. Об этом он заявил следователям, рассказал источник ФАН.

В начале ноября, по словам юноши, он начал думать о побеге, потому что он устал от постоянного контроля со стороны матери.

«Мне было обидно, что я не могу сам гулять и ходить на секции, которые бы выбрал. Я решил в очередной раз сбежать из дома, но понимая, что меня быстро найдут, я решил убить родителей, забрать ключи от машины отца, все его деньги, поехать к друзьям, побыть с ними несколько часов, после поехать в СНТ Грузино, снять там дом, пожить там, пока меня не найдут, либо покончить с собой», — добавил он.

Школьник добавил, что много думал об этом, читал в Сети, как убить человека тихо, как пользоваться травматическим пистолетом Макарова.

«Я знал, где дома хранится пистолет. В кровати в ящике лежала коричневая сумка. В ней находились пистолет и патроны в пачке», — уточнил он.

Свой план подросток обсуждал с друзьями в соцсетях.

«Сообщил им время и место встречи. Также я у них спрашивал о том, что будет, если выстрелить из травматического пистолета человеку в висок. Один их них ответил, что человек умрет», — заключил школьник.

Напомним, сегодня ночью юноша попытался убить членов своей семьи. Он перерезал горло своей сестре, выстрелил в висок бабушке, ранил дедушку и мать. Сейчас он задержан и находится на допросе.