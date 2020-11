Торговля детьми и гомофобия: как британские СМИ избирательно толкуют российские новости

2 октября 2020 года на главной полосе британского The Independent появился заголовок «В России геев с суррогатными детьми предупредили о грозящем аресте». Описание материала было под стать:

В статье некий источник в Следственном комитете РФ рассказывает об арестах мужчин с «нетрадиционной ориентацией», которые прибегли к помощи суррогатных матерей, чтобы обзавестись детьми. Речь шла об уголовном деле, возбужденном СК из-за торговли новорожденными в Московской области. В январе 2020 года в одной из квартир поселка ВНИИССОК в Одинцовском городском округе обнаружили четверых младенцев. Один из них к этому моменту уже был мертв. Среди возможных клиентов торговцев «живым товаром» были представители зарубежного и российского ЛГБТ+ сообщества.

В The Independent заявили, что уголовные дела — признак того, что Россия готовится к слежке за «самыми сокровенными сторонами жизни собственных граждан». Ссылками на какие-либо источники или официальные заявления российских должностных лиц подобные высказывания не подкрепляются.

Повестку немедленно подхватили британское издание The Guardian, немецкое Deutsche Welle, американское Metro Weekly. Журналисты решили закрыть глаза на объективную сторону преступления.

В июне 2020 года следователи обнаружили еще одну «ферму младенцев», на этот раз в Москве — пять новорожденных содержались в квартире под присмотром нескольких суррогатных матерей. По версии следствия, их подготавливали к передаче новым иностранным родителям, предположительно в Китай.

Было выявлено участие в «бизнесе» организаций «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии». Правоохранительные органы изъяли у них все сведения о мужчинах, предоставлявших генетический материал для ЭКО. Процедура в данном случае вполне стандартная и применяется по всему миру.

Британские СМИ не слишком заинтересовали подобные тонкости. Их не смутил даже тот факт, что потенциальные отцы участвовали в торговле «живым товаром». Даже если принять во внимание неспособность завести детей иным образом, подобный «выход» сложно назвать приемлемым.

Можно было бы предположить, что права ЛГБТ+ волнуют британскую общественность больше, чем российские младенцы. Однако как же относятся к торговле детьми и их эксплуатации на территории самой Великобритании?

Только за 2017 год, согласно данным Департамента статистики образования, на территории Великобритании пропали без вести почти 61 тысяча детей — причем многие были из числа помещенных под государственную опеку: сироты или дети, состоящие на учете у соцслужб. Принимая во внимание и весьма жесткие методы социальных служб, и развитую ювенальную юстицию, и сравнительно небольшую территорию Соединенного Королевства, данная цифра оптимизм не внушает.

Многие дети сбегали из дома сами и становились жертвами торговцев людьми — в большинстве случаев целью была сексуальная эксплуатация.

В 2017-2018 годах в Уэльсе были ликвидированы сразу несколько преступных сетей, занимавшихся организацией детской проституции. В перерывах между обслуживанием «клиентов» дети в возрасте до 14 лет принудительно работали на автомойках. Преступники пользовались тем, что многие из жертв не были гражданами Великобритании — в большинстве случаев те приезжали из Восточной Европы (главным образом, из Литвы и Латвии). После побега из рабства одна из гражданок Литвы не смогла получить какой-либо помощи из-за отсутствия британского гражданства и была вынуждена вернуться уже к «добровольной» проституции, чтобы найти хоть какие-то средства к существованию.

Широкую известность получила также преступная сеть, занимающаяся торговлей детьми в Ротерхеме, одном из маленьких городов Южного Йоркшира. За 16 лет существования сети (с 1997 по 2013 год) преступники успели похитить и подвергнуть сексуальной эксплуатации почти 1400 девочек в возрасте от 12 до 14 лет.

В некоторых случаях детей насиловали члены банды для собственного удовольствия, но по большей части их держали в особых «безопасных домах», куда могли приходить «клиенты». Нередко девочек заставляли обслуживать по 30 человек подряд, а когда они теряли сознание — заставляли принимать наркотики для «бодрости духа».

Дело торговцев детьми из Ротерхема вызвало сильный общественный резонанс. Причиной частично послужил тот факт, что жертвами были не мигранты, а английские школьницы — дело дошло до похищений детей прямо из учебных заведений.

Все члены ротерхемской сети были родом из Пакистана — многие граждане, даже подозревая кого-либо из них в совершении преступлений, боялись заявить в полицию. Боялись вовсе не из-за того, что их жизни могла грозить опасность: добропорядочные британцы опасались ответных обвинений в расизме и «нетолерантной» подозрительности. У тех же, кто решался обратиться в полицию, заявления просто-напросто не принимали.

В определенный момент у жителей Ротерхема лопнуло терпение. Британцы стали выходить на улицы чуть ли не с бейсбольными битами и нападать на этнических пакистанцев — как виновных, так и никак не связанных с изнасилованиями.

В 2014-2015 годах англичане продолжали устраивать в Ротерхеме марши протеста в поддержку жертв пакистанских банд. Местные СМИ немедленно охарактеризовали их «националистическими», не обратив внимания на первопричину протестов.

