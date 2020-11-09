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Торговля детьми и гомофобия: как британские СМИ избирательно толкуют российские новости

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

2 октября 2020 года на главной полосе британского The Independent появился заголовок «В России геев с суррогатными детьми предупредили о грозящем аресте». Описание материала было под стать:

«У ЛГБТ+ сообщества перехватывает дыхание, когда следователи приравнивают одиноких отцов к торговцам детьми».

В статье некий источник в Следственном комитете РФ рассказывает об арестах мужчин с «нетрадиционной ориентацией», которые прибегли к помощи суррогатных матерей, чтобы обзавестись детьми. Речь шла об уголовном деле, возбужденном СК из-за торговли новорожденными в Московской области. В январе 2020 года в одной из квартир поселка ВНИИССОК в Одинцовском городском округе обнаружили четверых младенцев. Один из них к этому моменту уже был мертв. Среди возможных клиентов торговцев «живым товаром» были представители зарубежного и российского ЛГБТ+ сообщества.

В The Independent заявили, что уголовные дела — признак того, что Россия готовится к слежке за «самыми сокровенными сторонами жизни собственных граждан». Ссылками на какие-либо источники или официальные заявления российских должностных лиц подобные высказывания не подкрепляются.

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

Повестку немедленно подхватили британское издание The Guardian, немецкое Deutsche Welle, американское Metro Weekly. Журналисты решили закрыть глаза на объективную сторону преступления.

В июне 2020 года следователи обнаружили еще одну «ферму младенцев», на этот раз в Москве — пять новорожденных содержались в квартире под присмотром нескольких суррогатных матерей. По версии следствия, их подготавливали к передаче новым иностранным родителям, предположительно в Китай.

Было выявлено участие в «бизнесе» организаций «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии». Правоохранительные органы изъяли у них все сведения о мужчинах, предоставлявших генетический материал для ЭКО. Процедура в данном случае вполне стандартная и применяется по всему миру.

Британские СМИ не слишком заинтересовали подобные тонкости. Их не смутил даже тот факт, что потенциальные отцы участвовали в торговле «живым товаром». Даже если принять во внимание неспособность завести детей иным образом, подобный «выход» сложно назвать приемлемым.

Можно было бы предположить, что права ЛГБТ+ волнуют британскую общественность больше, чем российские младенцы. Однако как же относятся к торговле детьми и их эксплуатации на территории самой Великобритании?

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

Только за 2017 год, согласно данным Департамента статистики образования, на территории Великобритании пропали без вести почти 61 тысяча детей — причем многие были из числа помещенных под государственную опеку: сироты или дети, состоящие на учете у соцслужб. Принимая во внимание и весьма жесткие методы социальных служб, и развитую ювенальную юстицию, и сравнительно небольшую территорию Соединенного Королевства, данная цифра оптимизм не внушает.

Города Великобритании, в которых действовали сети торговли детьми

Многие дети сбегали из дома сами и становились жертвами торговцев людьми — в большинстве случаев целью была сексуальная эксплуатация.

В 2017-2018 годах в Уэльсе были ликвидированы сразу несколько преступных сетей, занимавшихся организацией детской проституции. В перерывах между обслуживанием «клиентов» дети в возрасте до 14 лет принудительно работали на автомойках. Преступники пользовались тем, что многие из жертв не были гражданами Великобритании — в большинстве случаев те приезжали из Восточной Европы (главным образом, из Литвы и Латвии). После побега из рабства одна из гражданок Литвы не смогла получить какой-либо помощи из-за отсутствия британского гражданства и была вынуждена вернуться уже к «добровольной» проституции, чтобы найти хоть какие-то средства к существованию.

Широкую известность получила также преступная сеть, занимающаяся торговлей детьми в Ротерхеме, одном из маленьких городов Южного Йоркшира. За 16 лет существования сети (с 1997 по 2013 год) преступники успели похитить и подвергнуть сексуальной эксплуатации почти 1400 девочек в возрасте от 12 до 14 лет.

В некоторых случаях детей насиловали члены банды для собственного удовольствия, но по большей части их держали в особых «безопасных домах», куда могли приходить «клиенты». Нередко девочек заставляли обслуживать по 30 человек подряд, а когда они теряли сознание — заставляли принимать наркотики для «бодрости духа».

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

Дело торговцев детьми из Ротерхема вызвало сильный общественный резонанс. Причиной частично послужил тот факт, что жертвами были не мигранты, а английские школьницы — дело дошло до похищений детей прямо из учебных заведений.

Все члены ротерхемской сети были родом из Пакистана — многие граждане, даже подозревая кого-либо из них в совершении преступлений, боялись заявить в полицию. Боялись вовсе не из-за того, что их жизни могла грозить опасность: добропорядочные британцы опасались ответных обвинений в расизме и «нетолерантной» подозрительности. У тех же, кто решался обратиться в полицию, заявления просто-напросто не принимали.

В определенный момент у жителей Ротерхема лопнуло терпение. Британцы стали выходить на улицы чуть ли не с бейсбольными битами и нападать на этнических пакистанцев — как виновных, так и никак не связанных с изнасилованиями.

В 2014-2015 годах англичане продолжали устраивать в Ротерхеме марши протеста в поддержку жертв пакистанских банд. Местные СМИ немедленно охарактеризовали их «националистическими», не обратив внимания на первопричину протестов.

Аналогичным образом действовали преступные банды в Оксфорде, Телфорде, и Рочдейле.

В 2018 году британская полиция после возмущений общественности все-таки арестовала свыше 30 участников банды, занимавшейся торговлей детьми в Хаддерсфилде в Западном Йоркшире. Преступники знакомились с жертвами в интернете, запугивали и манипулировали ими, вынуждая встретиться втайне от родителей и опекунов. После детей насиловали и заставляли заниматься проституцией. Банду Хаддерсфилда интересовали преимущественно девочки, не достигшие 12 лет.

Такие факты нарушения прав детей на территории Соединенного Королевства вызывают справедливое возмущение местных СМИ. Но никаких дискуссий о статусе обвиняемых по подобным делам, их ограниченности в правах или этичности арестов почему-то не возникает.

Когда же дело касается России, никакой речи о защите прав человека не идет — любая ситуация становится удобным предлогом для политических обвинений.

Одновременно с этим английские власти полностью нетолерантны и к собственному населению, и к отдельным, неудобным категориям мигрантов. Жертвы детской секс-торговли из числа европейских мигрантов — Прибалтики, Словакии, Польши и т.п. — не получили даже минимальной компенсации и поддержки от британского правительства.

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

С представителями ЛГБТ+ ситуация развивается похожим образом.

Вот, например, другие публикации того же The Independent, которые ставят окончательный «диагноз» российскому обществу:

«Очернение» России происходит достаточно топорно, а расчет делается на количество, а не качество информации. Подобными формулировками заполнено практически все медиа-пространство. Со временем это способно вселить мысль, что на территории РФ проводятся чуть ли не репрессивные кампании против отдельных социальных групп — причем с полного одобрения действующей власти. Мало кто будет разбираться, так ли это на самом деле.

Несмотря на «прогрессивность» в вопросах равенства, западные страны предпочитают не афишировать отдельные факты ограничения ЛГБТ+ сообщества в отдельных правах. Например, Великобритания до сих пор входит в число стран, где мужчинам, вступавшим в половой контакт с другими мужчинами, запрещено быть донорами крови, как минимум, 12 месяцев.

В 2020 году в разгар мировой пандемии, британским геям и мужчинам-бисексуалам было отказано в праве предоставлять плазму для испытаний вакцины от COVID-19.

Такие порядки не отменили даже после того, как врачи забили тревогу из-за недостатка донорской крови и плазмы.

Чего не видят британские СМИ: торговля детьми и давление на ЛГБТ+ в Англии

Подобные запреты, закрепленные на законодательном уровне, говорят о многом.

Ситуация с равноправием в Великобритании далеко не так однозначна, как стремятся продемонстрировать местные СМИ. Причем, речь идет обо всех британских подданных, а не только об отдельных группах.

Что же до прав сексуальных меньшинств, то они и вовсе британское правительство не волнуют: как только тема перестанет быть политически выгодной, она неминуемо исчезнет из новостной повестки.

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