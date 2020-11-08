Антивозрастная диета поможет прожить до 100 лет

Москва, 8 ноября. Продолжительность жизни зависит от режима питания, которого придерживается человек. Врач Юлия Осипова рассказала, какая диета может обеспечить долголетие.

Эксперт по антивозрастной медицине считает самой исследованной в вопросе увеличения срока жизни средиземноморскую диету. Клинические испытания показали, что при таком рационе у человека существенно снижаются главные маркеры воспаления в организме, который связаны с процессом ускоренного старения.

Таким образом важно придерживаться определенных правил диеты. Первым делом важно питаться пищей с большим содержанием полифенолов и правильных жиров. К таким продуктам относятся разноцветные овощи и фрукты, а также оливковое масло и орехи, передает Kp.ru.

Помимо этого, можно включить в рацион рыбу, птицу и совсем немного красного мяса. Из молочной продукции разрешается есть старые сыры или сыры с минимальным содержанием лактозы. При этом сладости необходимо заменить на цельнозерновые продукты.