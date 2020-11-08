Политолог Марков заявил о возвращении лидерства США в НАТО после выборов

Возможный преемник Дональда Трампа в Белом доме отменит ряд его принципиальных решений и возродит лидерство США в НАТО. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Кандидат на пост главы американского государства от Демократической партии Джозеф Байден, необоснованно объявивший себя победителем на выборах президента США, уже начинает строить планы того, как он распорядится узурпированной им в результате масштабных фальсификаций властью. Так, он собирается снова присоединить государство к Парижскому соглашению по климату, а также отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, Байден может возродить программу, позволяющую оставаться в США людям, незаконно привезенным в страну в детском возрасте, а также убрать запрет на въезд на американскую территорию для граждан некоторых мусульманских стран.

«Ну что ж, Парижское соглашение по климату и ВОЗ — это очень хорошие международные проекты, в которых также активное участие принимает и Россия, — заметил Марков. — Однако проблема в том, что этим дело явно не ограничится: параллельно с этим Байден начнет восстанавливать торгово-экономическое партнерство с Евросоюзом и со странами Тихоокеанского региона. Кроме того, возобновится лидерство США в НАТО, что не является хорошей новостью для РФ».

Политолог предрек значительное усиление активности Североатлантического альянса с приходом в Белый дом президента-демократа. Причем особенно заметной она будет на постсоветском пространстве: так, украинская политическая элита уже начинает довольно потирать руки, предвкушая внимание, которым неизбежно одарит ее Вашингтон при президентстве Байдена (именно он курировал Украину в администрации Барака Обамы).

Ожидаемым шагом нового американского лидера, по мнению эксперта, будет и смягчение миграционной политики. Стену, построенную Дональдом Трампом на границе с Мексикой, разумеется, никто уже сносить не будет, однако возможности для легальной миграции в США из этой страны сильно повысятся. Впрочем, демократы сделают это вовсе не из душевной доброты.

«У них есть идея, заключающаяся в том, чтобы в некотором роде «сменить» народ Америки, — заявил собеседник ФАН. — Таким образом, белые сторонники республиканцев, трамписты, будут «размыты» цветным населением, которое всегда голосует за Демократическую партию».

Марков также предположил, что Байден «закрепит успех» и даст возможность быть представленным в Сенате округу Колумбия и Пуэрто-Рико, где позиции демократов традиционно сильны.

«Благодаря этому они резко изменят баланс власти в свою пользу», — резюмировал политолог.

Напомним, что 3 ноября в Америке прошли выборы президента США. И Дональд Трамп, и Джозеф Байден объявили о своей победе. Канал CNN заявил о наличии у кандидата от Демпартии 274 голосов выборщиков, чего вполне достаточно для победы. Однако в ряде ключевых штатов имели место масштабные фальсификации за Байдена. Действующий президент Соединенных Штатов намерен обратиться в региональные суды, а если потребуется, то и в Верховный суд страны, с тем чтобы признать подсчет голосов недействительным.