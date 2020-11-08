Жители мегаполисов России рассказали об отношении к вакцинации от COVID-19

Москва, 8 ноября. Жители крупных городов России рассказали, планируют ли они делать прививку от коронавирусной инфекции. Опрос провели среди 2500 граждан по всей стране.

Больше половины жителей Красноярска хотят вакцинироваться, как только препарат появится в больницах. В 58% вошли люди, которые однозначно ответили «за» и те, кто планирует делать прививку. В Новосибирске собираются привиться 54% опрошенных. В Екатеринбурге «за» проголосовали 52%.

Также от 40% до 50% положительно ответили жители Челябинска, Омска, Волгограда, Воронежа, Нижнего Новгорода, Уфы, Ростова-на-Дону и Казани. Чуть меньше 40% выразили желание вакцинироваться в Москве и Санкт-Петербурге. Опрос провели аналитики сервиса SuperJob.