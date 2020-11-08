Military Watch: коррупция и бесхозяйственность погубили армию Украины

Москва, 7 ноября. Бесхозяйственное отношение к богатому советскому наследию привело к упадку военной промышленности на Украине.

Журнала Military Watch определил главные ошибки Украины, которые не позволили ей реализовать свой военно-промышленный потенциал и выбиться в мировые лидеры.

«Государство в 90-е годы унаследовало не только огромное количество советских вооружений и ядерных арсеналов, но и значительную часть советского оборонного комплекса», — говориться в статье.

Украина имела большой авиапарк сверхзвуковых бомбардировщиков, а также третий по величине ядерный арсенал в мире. Также на нее территории было сосредоточено большое количество заводов по производству современных видов вооружения, в том числе основных танков СССР — Т-80 и Т-64.

«Несмотря на столь значительный потенциал, ВС Украины и ее промышленный комплекс в целом за три десятилетия пришли в упадок из-за коррупции и бесхозяйственности», – отмечают американские эксперты.

Большая часть вооружения была распродана: танки, самолеты гражданской и военной авиации, запасы стрелкового оружия. Киев попал в сферу влияния Запада. Подчиняясь давлению извне, страна лишилась наиболее прибыльных сделок по поставкам оружия. Сегодня Украина использует советские истребители МиГ-29 и Су-27, однако на их модернизацию у страны нет средств.