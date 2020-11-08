Пенсионная реформа угрожает Украине ростом коррупции

Киев, 8 ноября. Власти Украины намерены ускорить процесс введения новых правил формирования пенсии. Социальный инструмент может способствовать росту коррупции и новым налогам.

Решение ввести новые сборы неоднократно было озвучено представителями украинского кабмина. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсии должно защитить население, так как у власти физически не хватит денег на содержание пожилых людей. Теперь применение нового механизма планируют ускорить — заработать он может уже в 2022 году.

Изменения в пенсионной системе связаны с созданием профильного казначейства, которое должно аккумулировать все средства. Каких-либо альтернативных способов накопления не предполагается — на Украине может появиться еще одна монополия, деньги которой будут выплачивать все граждане. Не исключено, что реформирование лишь усугубит социальный кризис за счет коррумпированности чиновников и новых налогов.