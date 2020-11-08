Sohu предупредило Японию о печальном конце в случае военного конфликта с РФ

Москва, 8 ноября. Токио ждут неприятные последствия в случае возможного военного конфликта между Россией и Японией. К такому выводу пришли аналитики из Китая, своим мнением они поделились на страницах издания Sohu. «ПолитРоссия» публикует перевод материала.

Японская сторона сейчас предпринимает много усилий для возрождения боевого потенциала, потерянного по итогам Второй мировой войны. Китайские журналисты отмечают, что «военная мощь Японии растет на протяжении последних лет, однако этот рост контролируется американцами».

«Соединенные Штаты не могут позволить японцам выйти из-под своего влияния, поэтому они сдерживают эти процессы. Россия, напротив, с военной точки зрения не имеет серьезных проблем», — пишут аналитики Sohu.

Они сравнили военную мощь России и Японии и отметили, что у Москвы в этом плане подавляющее преимущество перед своими оппонентами. Япония является островной страной, поэтому ее размеры небольшие. Россия в свою очередь обладает большими территориями.

«Можно констатировать, что шансы Японии в противостоянии с Россией ничтожно малы», — резюмировали китайские аналитики.

С их точки зрения, даже если Япония обратиться за помощью к США, то ее в необходимом объеме не получит. Дело в том, что Вашингтон не будет рисковать и вступать в прямой конфликт с Москвой.

«Так что пока две страны мирно сосуществуют, все будет хорошо. Если они начнут сражаться друг с другом, Японии грозит печальный конец», — констатировали китайские обозреватели.

Китайские эксперты Sohu ранее рассказали о жестком предупреждении Японии со стороны России на фоне территориальных претензий Токио.