Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Оперштаб: В России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса

Москва, 8 ноября. Более 20 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Заболевание выявлено в 84 регионах страны, подчеркнули специалисты. Всего за минувшие сутки удалось зафиксировать 20 488 случаев COVID-19. Полностью избавились от недуга еще 11 492 человека.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются каждые 24 часа.

Новости партнеров