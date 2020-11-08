Оперштаб: в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса

Москва, 8 ноября. Более 20 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировано в России за последние сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Заболевание выявлено в 84 регионах страны, подчеркнули специалисты. Всего за минувшие сутки удалось зафиксировать 20 488 случаев COVID-19. Полностью избавились от недуга еще 11 492 человека.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте обновляются каждые 24 часа.