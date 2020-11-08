Зеленский призвал устранить «слабые места» на границе Украины

Киев, 8 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости установить все «слабые места» на границе страны. Об этом глава Украины сказал во время рабочей поездки в Луганскую область 7 ноября, пишет SM-News.

Как отметил Зеленский, государственная граница является первым рубежом, на котором страна должна быть «максимально эффективной». Украинский президент также добавил, что еще необходимо сделать многое для того, чтобы границы государства были модернизированы, «обеспечены всеми техническими и информационными инструментами».

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины указал на продолжающееся «гибридное противостояние», которое создает для страны особые угрозы. Однако Киев «умеет быть современным, умеет быть эффективным» в вопросах противодействия подобным угрозам.

Вооруженные силы Украины восстановят контроль над участком границы в Донбассе в полном объеме, заявил Владимир Зеленский. По его словам, «это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске».

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ на это объявил о проведении «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются официальным Киевом.