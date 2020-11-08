Ивлев после развода заявил о скорой свадьбе с молодой возлюбленной

Москва, 8 ноября. Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил, что готовится к свадьбе с молодой возлюбленной, с которой закрутил роман после развода.

Ведущий шоу «На ножах» не так давно вновь обрел статус свободного мужчины — Ивлев развелся с супругой Марией, с которой прожил в браке более 20 лет. Вскоре после разрыва отношений телеведущий представил публике свою новую пассию, которой стала 28-летняя журналистка Валерия Куденкова.

Ивлев стал гостем программы «Сегодня вечером», в ходе которой признался, что ради новой возлюбленной готов на то, в чем отказывал Марии годами — совершить церковный обряд бракосочетания, что, по словам шоумена, очень многое для него значит.

«Я сам предложил повенчаться. У меня такой пунктик в голове, что если повенчался — то все, — рассказал Ивлев. — Мария просила, предлагала, а я не знаю как, но откладывал эту историю».

Ведущий «Адской кухни», являющийся отцом двух детей, признался, что не планирует останавливаться на достигнутом — по словам Ивлева, он поставил перед собой цель завести еще наследников.