Несмотря на то, что киевским властям удалось восстановить боеспособность украинской армии, сегодня ВСУ не в состоянии взять штурмом ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН рассказал российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. В зоне так называемой Операции объеденных сил (ООС) он провел несколько встреч с представителями Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы. Глава украинского государства рассказал, что граница Украины — это первый рубеж, на котором страна должна быть максимально эффективной.

Помимо этого, Владимир Зеленский также выразил убеждение, что Украина возобновит контроль над границей между народными республиками Донбасса и Российской Федерацией. Также украинский президент призвал киевских силовиков «готовиться к этому дню».

«Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что «деоккупация» отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», — указал Зеленский.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к политику и экс-сенатору Францу Клинцевичу, чтобы он ответил на несколько вопросов: чем может обернуться такая военная авантюра для Украины и способен ли Зеленский разморозить войну в Донбассе? По словам российского эксперта, действительно, сегодня киевские власти возобновили военный потенциал собственных Вооруженных сил, однако это не значит, что Украина способна взять Донецкую и Луганскую народные республики штурмом.

«Украина восстановила свои вооруженные силы. Кроме того, Зеленский в силу своего характера может пойти на такую авантюру, однако у него ничего не выйдет. Сегодня республики Донбасса не дадут этого сделать. Поэтому заявление Зеленского — голословное и ничем не подкрепленное мнение. Армии республик отстоят свои территории — у Украины ничего не получится», — заявил Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин не исключил возобновления атаки Вооруженных сил Украины на Донбасс.