Друг Булановой уговаривал покойного Колтового отказаться от экстрима

Москва, 8 ноября. Покойный телеведущий Александр Колтовой любил риск и адреналин, часто занимался разными видами экстремального спорта. Об этом рассказал друг звезды НТВ.

Смерть ведущего шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового стала шоком для всех его коллег и знакомых. Журналист разбился на легкомоторном самолете вместе с неизвестным пассажиром. Исполнитель Саша Петров был хорошим другом погибшего и неоднократно призывал его отказаться от любви к экстриму.

«Мне говорил: «Я еду в горы, поехали с нами. Будем на сноуборде и на горных лыжах кататься!» Я всегда отказывался. И ему, смеясь, говорил, будто чувствовал: «Ты играешь с судьбой злую игру. Хорошим твои увлечения точно не закончатся»», — рассказал Петров в интервью изданию "Собеседник".

Артист считает, что экстремальные увлечения характерны людям, склонным к самоубийствам. Однако Колтовой не желал слушать советы друга. Бывший возлюбленный певицы Татьяны Булановой рассказал, что в ближайшие дни поставит в церкви свечку за упокой ведущего НТВ.