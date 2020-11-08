Светлана Лобода объяснила бегство от цивилизации

Москва, 8 ноября. Известная певица Светлана Лобода рассказала о том, где проводит время в условиях пандемии коронавируса, а также объяснила, почему перестала появляться на публике.

38-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра», известная слушателям как LOBODA, опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала поклонникам о своей жизни в период пандемии коронавируса.

Звезда отметила, что вопрос о ее местонахождении волновал умы многих фанатов: Лобода рассказала, что из-за пандемии коронавируса решила забрать семью и укрыться там, «где много моря и свежего воздуха» — подальше от цивилизации.

«Мы уехали подальше от цивилизации, туда, где много моря и свежего воздуха. Я свела к минимуму все выезды, — пишет Лобода. — Исключение составляют лишь редкие выступления на закрытых концертах».

Певица призвала поклонников сохранять бдительность и заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Сама Лобода на самоизоляции не сидит без дела, несмотря на очень редкие выступления — певица трудится над видеоклипом на новую песню. Помимо этого, селебрити обрадовала фанатов анонсом новой пластинки, которая выйдет уже в будущем году.