Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 50 миллионов

Москва, 8 ноября. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 50 млн.

По данным портала Worldometers, к утру 8 ноября в мире зафиксировали 50 273 577 заражений COVID-19. Общее число вылечившихся от заболевания превышает 35 млн. За период пандемии зарегистрировано более 1,2 млн летальных исходов.

Лидерами по показателю случаев коронавируса считаются США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах медики выявили инфекцию у более 10,1 млн человек. Среди жителей Индии заболевание диагностировали у порядка 8,5 млн. В Бразилии количество зараженных достигает более 5,6 млн.