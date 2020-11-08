Экс-главу УФСИН Дагестана обвинили в эксплуатации заключенных у себя дома

Махачкала, 8 ноября. Бывший глава УФСИН Дагестана Муслим Даххаев стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в эксплуатации заключенных для ремонта у себя дома и у своей матери.

Дело в отношении Даххаева возбуждено по ч. 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), уточнили в СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Даххаев использовал для ремонта своего дома и дома своей матери шестерых осужденных. Он вывел их из колонии-поселения, а для охраны и контроля за работами освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания.

Отметим, что в начале октября Даххаеву вынесли приговор по делу о разглашении гостайны и должностными полномочиями во время работы главой ГУФСИН России по Ростовской области в мае 2019 года. Он был приговорен к двум годам колонии-поселения.