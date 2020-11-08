«Руки больше не подам»: в Сети жестко высмеяли провокационное видео Дзюбы

Санкт-Петербург, 8 ноября. Нападающий футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной России Артем Дзюба вновь оказался в центре внимания. В сети появилось интимное видео, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением.

32-летний спортсмен Артем Дзюба не перестает удивлять футбольных болельщиков и простых обывателей своим неординарным поведением. Игрок сборной России и «Зенита» вновь попал в скандал. На этот раз форвард засветился на интимном видео, которое сам же и снял. В Сети уже вовсю гуляет ролик, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

Пользователи социальных сетей подметили, что в то время, пока футболист занимается процессом самоудовлетворения, на фоне из телевизора звучит голос известной телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Девушка часто подвергается критике после истории 2015 года, когда ее засняли в одной машине с Дзюбой. Тогда по Сети поползли слухи об измене футболиста своей жене перед матчем ЧЕ-2016.

Кроме того, ни Дзюба, ни «Зенит» по поводу ситуации не высказываются. Более того, сам футболист закрыл комментарии на своей странице в Instagram. Скорее всего, это связано с большим количеством саркастических комментариев в его адрес.

ФАН собрал главные шутки любителей футбола, которые выразили свое отношение к новому скандальному видео с Дзюбой в юморе.

Ранее Дзюба неоднократно становился фигурантом скандалов. Одна из самых известных таких ситуаций произошла более десяти лет назад. Тогда Дзюбу обвинили в краже денег у своего на тот момент одноклубника Владимира Быстрова. Также нападающий в 2013 году шутил над Станиславом Черчесовым вместе с Александром Кокориным, изображая усы тренера на фото во время Кубка Конфедераций, на который футболисты вызваны не были.

В социальных сетях уже активно подшучивают над Дзюбой, размещая различные мемы на тему случившегося. Федеральное агентство новостей сделало подборку приколов из Сети.

Руки больше не подам Дзюбе — Станислав Черчесов (@StasCherchesov) November 7, 2020

Рука в естестве6ом положении, фола нет! Проверим, проверим! — Гарный Хлопец (@vippov) November 7, 2020

Артем, как это было? Ваши ощущения? pic.twitter.com/V6P1Uwx94P — Александр Занфиров (@Zanfi25) November 7, 2020

⚡ Артём Дзюба рискует пропустить матч с Краснодаром



Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 7, 2020

так уже было похожее, ещё в 2017-м) pic.twitter.com/oEZVKUHodw — фанат в жёлтой куртке (@o_u_n_b) November 7, 2020

У Дудя к Дзюбе стало на один вопрос меньше. — Илья (@1703_1925) November 7, 2020

Ивлеева после просмотра pic.twitter.com/ByihQQEoEd — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) November 7, 2020

Артем Дзюба празднует победу Джо Байдена на выборах — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) November 7, 2020

Алло, Дзюба? Это Володька, вы там вообще ещё что-нибудь тренируете кроме рук? — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 7, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на заработную плату известных российских футболистов Александра Кокорина и Артема Дзюбы можно построить 20–30 школьных стадионов.