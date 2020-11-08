Раздавленный машинами труп мужчины нашли на трассе в Псковской области

Псков, 8 ноября. Автомобили катались по обезображенному телу под Псковом до тех пор, пока на ситуацию не обратил внимание один из бдительных водителей.

Представители УМВД России по региону сообщили о нахождении трупа некоего мужчины на трассе в Псковской области. По их словам, тело лежало прямо посреди дороги. К тому времени, как на труп обратил внимание один из водителей, по нему уже проехались другие машины. В связи с этим найденное тело было крайне обезображено, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время на месте инцидента в Псковской области работают сотрудники правоохранительных органов. В рамках организованной проверки им предстоит установить личность погибшего мужчины, а также найти тех, кто причастен к его смерти.