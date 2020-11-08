Назван регион России, выигравший от пандемии коронавируса

Москва, 8 ноября. Организованный «Российской газетой» совет экспертов обсудил особенности господдержки регионов. Один из субъектов РФ смог нарастить доходы в условиях коронавируса.

Основной темой беседы экспертов стала программа федеральной поддержки регионов, которые снизили доходность бюджетов в условиях пандемии коронавируса. Традиционно главным доходом территориальных единиц РФ является налогообложение. В кризисных обстоятельствах сильнее всего пострадали именно субъекты с высокой доходностью.

«Сильные» регионы не получают государственную поддержку, напомнили специалисты. Дополнительная программа финансирования не распространялась на Москву, Санкт-Петербург, ЯНАО и ряд областей. По сути, считает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, сегодня быть субъектом РФ с высокой доходностью бюджета менее выгодно.

Несмотря на коронавирус, некоторым российским регионам удалось не только сохранить прежние показатели прибыли, но и получить дополнительные средства. К примеру, Тверская область успешно нарастила объем налоговых поступлений на 36,9 млрд рублей. Свою лепту внесли программы развития туризма, сельское хозяйство и новые проекты, запускаемые в энергетике и логистике.