Токио, 8 ноября. Японский принц Акисино официально стал наследником престола, церемония состоялась в Японии в воскресенье утром.

Принц Акисино поучаствовал в первой церемонии из серии мероприятий, которые носят название «Риккоси но рэй». Церемонию перенесли с апреля на ноябрь из-за ситуации с коронавирусом. На празднике присутствовали члены императорской семьи.

В ходе церемонии выступил новый император Японии Нарухито, который нарек Акисино наследным принцем. Также на мероприятии присутствовал премьер-министр страны Есихидэ Суга, выступивший с короткой речью. Вторая церемония в рамках «Риккоси но рэй» состоится ближе к вечеру, на ней Акисино вручат меч «Цубокири», который подтвердит его статус наследника престола.