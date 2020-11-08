Максим Галкин рассказал о своем отношении к изменам

Москва, 8 ноября. Телеведущий, шоумен и актер Максим Галкин рассказал о жизни с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и своем отношении к вопросу супружеских измен.

Максим Галкин счастливо живет в браке с Аллой Пугачевой с 2011 года. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет, однако сам 44-летний Галкин не считает свой брак неравным — по словам артиста, сказанным в передаче «Сегодня вечером» в эфире Первого канала, возраст яркой и творческой Пугачевой в отношениях очень сложно определить.

Галкин объяснил, что Примадонна сегодня может соответствовать своим годам, но уже завтра она проснется 18-летней девочкой, поэтому шоумен живет словно «со многими женщинами». Галкин добавил, что о романе на стороне и не думает.

«По поводу пойти налево, или еще чего-то — мне не до этого, там у меня такая панорама, — рассказывает шоумен. — Женившись на Алле, я пресек свои поиски».

Артист ранее опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Instagram фото с дочерью Примадонны — известной российской певицей Кристиной Орбакайте.