Врач рассказал, может ли коронавирус влиять на цвет глаз

Москва, 8 ноября. Уровень меланина в организме влияет на цвет глаз человека. Врач Владимир Зайцев рассказал, может ли коронавирус вызвать его изменение.

Высокая концентрация меланина образует более темные оттенки глаз, напомнил эксперт в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ». Зрительный орган может менять цвет с возрастом, как в ситуации с кожей или волосами.

SARS-CoV-2 не может влиять на эти процессы, однако если бы коронавирус скрывал в себе определенную мутацию, то благодаря ей уровень меланина мог бы меняться, заявил Зайцев. Сейчас медики еще не зафиксировали ни одного подобного случая.