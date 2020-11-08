Фанаты восхитились фото помолодевшей Таисии Повалий

Москва, 8 ноября. Известная советская и украинская исполнительница Таисия Повалий поразила фанатов эффектными снимками с новой фотосессии. Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости. Некоторые подписчики не узнали своего кумира и перепутали помолодевшую Таисию с певицей Валерией.

«Хороших выходных!» — написала Повалий под фотографией, на которой она запечатлена в красном платье и с ярким макияжем.

Недавно артистка стала бабушкой, но для своих лет она выглядит великолепно. На это обратили внимание многие фанаты. Они не прошли мимо новой публикации и осыпали комплиментами артистку.

«Очаровательная», «Королева», «Императрица», «Красивая очень», — написали восторженные фанаты. «Пришлось увеличить фото, думала, Валерия», — обратила внимание поклонница Таисии.

В феврале этого года Повалий в своем блоге в Instagram рассказала, как она случайно повредила ногу. Травма оказалась достаточно серьезная, врачи посоветовали не вставать в течение пяти дней, однако артистка поспешила успокоить поклонников.