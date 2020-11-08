Звезда «Вечного зова» Семина неделями не выходит из дома из-за недуга

Москва, 8 ноября. Известная актриса Тамара Семина живет в одиночестве с 2005 года. Все это время артистка отказывается от любой помощи.

Стеной отчуждения от всех отгораживается известная советская и российская актриса Тамара Семина. В эфире шоу «Ты не поверишь!» для телеканала НТВ знакомые артистки рассказали, что она не принимает никакую помощь от посторонних и даже родственников.

«Я хотела ей помочь, но она не разрешает. Иногда с тележкой из магазина приходит, тоже не разрешает ей помочь. Говорит: «Нет, лучше я сама», — рассказала консьержка в доме Семиной.

По словам собеседницы телешоу, актриса может неделями не покидать свою квартиру и выходить исключительно по большой надобности, например, за продуктами питания.

От помощи родственников Семина сама отказалась уже давно. Звезда фильма «Вечный зов» предпочитает даже не поддерживать с ними формальные отношения. Артистка в недавнем интервью рассказала об обиде на родных, поскольку их не было рядом в тяжелые моменты жизни. Оказалось, что Семина одна выхаживала парализованного супруга почти 15 лет, он умер в 2005 году.