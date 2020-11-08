Иномарку разорвало пополам после смертельного ДТП в Иркутске

Иркутск, 8 ноября. Subaru Legacy и Kia Sorento не поделили улицу Лермонтова в Иркутске. Жертвой ДТП стал молодой мужчина. Еще четыре человека пострадали.

Трагедия произошла около 02.30 по местному времени. После лобового столкновения Subaru буквально разорвало на части. Управлявший машиной водитель скончался на месте ДТП. Ему было 24 года.

В салоне Kia травмы получили четыре человека — два молодых человека и две девушки. Все они госпитализированы. По факту ДТП ведется проверка, уточняет irkutskmedia.ru.

6 ноября крупная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулись сразу несколько машин, в том числе BMW, в котором находился заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук. Чиновника госпитализировали, отмечает РИАМО.