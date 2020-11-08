Российские товары продали за три секунды на онлайн-акции в Китае

Пекин, 8 ноября. Онлайн-акция по продвижению товаров из РФ на китайской платформе Tmall длилась менее часа, но за это время было продано товаров на 1,8 млн долларов.

Трансляция онлайн-акции состоялась вечером в субботу в Шанхае. Она велась из временной студии на крыше офисного здания на знаменитой набережной Вайтань. Акцию организовала Медиакорпорация Китая вместе с посольством РФ и КНР.

Продажа российских товаров проводилась в рамках третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая проходила в Шанхае. Среди товаров была натуральная косметика, российские конфеты, зубная паста, мороженое, краска для волос. Как сообщил посол Андрей Денисов, вся российская продукция была продана всего за три секунды стрима, в том числе конфеты и мороженое.