Собянин оценил эффект от перехода школьников на удаленку

Москва, 8 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что перевод школьников на удаленку не смог стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1». Градоначальник отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 вновь наращивается.

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», — заявил Собянин.

Ранее Сергей Собянин заявил, что бюджету столицы был нанесен «огромный удар». По его словам, из-за этого в 2020 и в 2021 годах правительству Москвы придется «занимать».