Назван процент россиян, которые считают 2020 год самым лучшим в жизни

Москва, 8 ноября. Исследование показало, что три процента россиян считают 2020 год самым лучшим в жизни. Об этом сообщает сервис Работа.ру.

Сообщается, что 61 процент россиян оценили этот год от одного до четырех баллов из 10 возможных Из 4 тысяч опрошенных, 28 процентов заявили, что 2020 стал для них самым худшим в жизни.

Исследование так же показало, что 27 процентов опрошенных желают, что год поскорее закончился, а еще 45 процентов ждут с большим нетерпением его окончания. Самым негативным в этом году многие россияне назвали потерю работы или снижение дохода.