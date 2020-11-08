Политики поторопились поздравить Байдена до официального объявления итогов

Вашингтон, 8 ноября. Руководители и политики многих западных стран поспешили преждевременно поздравить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с «победой» на выборах 2020 года. Однако официальные результаты гонки пока так и не объявлены.

Одними из первых оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он обратился не только к самопровозглашенному президенту США Джо Байдену, но и к кандидату в вице-президенты США Камале Харрис.

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать отношения вместе с вами», — написал глава канадского правительства.

Позже Байдена поздравил премьер-министр независимого государства Фиджи Фрэнк Мбаинимарама. Он обратил внимание, что планете в следующие годы предстоит решить климатическую угрозу и побороть пандемию коронавируса. Он заявил, что «важную» роль в этом играют США. Тут стоит отметить, что по последним данным в Штатах более 9 млн 859 тысяч человек заражены коронавирусной инфекцией. При этом более 230 тысяч граждан уже скончались. И решения сложившейся ситуации американское правительство пока не нашло.

После этого Байдена поздравили представители европейских государств — президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Молдовы Влад Филат.

Также в Twitter к Байдену с поздравлениями и надеждой на дальнейшее сотрудничество обратились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, британский премьер-министр Борис Джонсон и глава грузинского правительства Георгий Гахария.

Канцлер Германии Ангела Меркель поручила поздравить Байдена своему пресс-секретарю Штеффен Зайберт.

«Успехов в дальнейшей работе» также пожелали: генсек ООН Йенс Столтенберг, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В США Байдена поздравил с «победой» экс-президент США Билл Клинтон, а Хиллари Клинтон назвала «отказ» от Трампа «историческим моментом». В свою очередь 44-й президент США Барак Обама высказал уверенность, что Байден в январе войдет в Белый дом и приступит к решению проблем «которых никогда не было у нового президента» — борьбе с пандемией, угрозами демократии и системой правосудия.

Одним из немногих президентов государств, проявивших сдержанность, оказался глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он отказался от поздравления «самопровозглашенного» Байдена и призвал дождаться официальных заявлений.

«Мы будем ждать окончания всех правовых процедур. Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение», — сказал он.

Аналогичной позиции пока придерживается правительство Турции, которое тоже воздерживается от хвалебных обращений к кандидату от Демократической партии.

При этом стоит отметить, что окончательные итоги выборов в США пока так и не подведены, а процесс «инаугурации» Байдена даже не анонсирован. Кроме того, законно действующий президент США Дональд Трамп пока не сложил полномочий и намерен оспорить результаты голосования.

Он считает, что Байден не был объявлен победителем по результатам голосования ни в одном из штатов США. Кроме того, стали известны жесткие нарушения в ходе выборов.