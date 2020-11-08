Работник УК рассказал, какая должна быть температуре в доме

Москва, 8 ноября. Отопительный сезон в городах России начался еще в прошлом месяце, но не в каждой квартире сегодня установилась оптимальная температура, пишет kp.ru.

Сотрудник УК Виктор Власов рассказал, что в самый разгар сезона отопления температура в комнате не должна опускаться ниже 18 градусов, отмечает источник.

Такой же норматив имеют и общежития. Только когда комната угловая, то есть две стены граничат с улицей, норматив на два градуса выше стандартной температуры.

Важно понимать, объясняет Власов, в какой климатической зоне вы живете. На Севере, по госту температура в комнатах должна быть не ниже 20 градусов Цельсия и соответственно 22 градусов в угловой комнате.