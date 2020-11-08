Минздрав изменил правила домашнего лечения COVID-19

Москва, 8 ноября. Россиян, живущих в коммуналках и общежитиях, будут госпитализировать независимо от их состояния.

Изменения вступили в силу 8 ноября. Также будут госпитализировать россиян, живущих с пожилыми людьми или с гражданами с хроническими болезнями. Обновленный документ учитывает бытовые условия больного, ранее врачи должны были смотреть только на его состояние.

Дома могут остаться только пациенты с отдельной комнатой. Кроме того, врач должен уведомить остальных членов семьи о положительном тесте больного и предупредить о последствиях нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее эпидемиолог рассказал, что делать при чихе человека поблизости. Эксперт рассказал, что первым делом следует обработать перчатки антисептиком, после чего нужно поменять и их, и маску. При этом желательно промыть нос и умыть лицо.