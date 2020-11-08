Эксперт оценил будущее рубля после выборов США

Москва, 8 ноября. Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков рассказал о будущем курса рубля.

Как пишет «СвободнаяПресса», после президентских выборов США готовы вернуться к решению экономических вопросов, обсуждая пакет экономической помощи, который будет принят в будущем.

«Учитывая будущие денежные вливания, рискованные активы уже закладывают определённую слабость доллара и рост аппетитов к риску. Рубль, как одна из самых обеспеченных и высокодоходных валют стоит в числе основных объектов инвестиционного интереса», — считает Кочетков.

Эксперт считает, что на следующей неделе рубль укрепится до 76 за доллар и до 90 за евро. Спросу на рубль будет способствовать повышенный интерес инвесторов к российским ОФЗ.

Ранее крупные кредитные организации рассказали, что россияне спокойно отнеслись к укреплению рубля. Снижение спроса на валюту также происходит на фоне ограничений из-за коронавируса, повлекших закрытие границ, подытожили специалисты.