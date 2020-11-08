Зеленский назвал терактом убийство двоих прохожих в Кривом Роге

Киев, 8 ноября. Нападение фанатика на прохожих, в результате которого в Кривом Роге погибли двое и ранены восемь человек, является терроризмом, заявил Владимир Зеленский.

Глава государства высказал мнение, что «мир точно сходит с ума», и отметил, что к подобному «точно никогда нельзя привыкнуть». По словам Зеленского, способные убить на улице обычных людей отбросы есть в любой стране. Президент Украины подчеркнул, что считает произошедшее терактом, не зависимо от того, как преступление будет квалифицировано следствием.

«Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей», - цитирует Зеленского РИА «Новый День».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный бросился с ножом на прохожих в Кривом Роге. В результате нападения погибли два человека, восемь прохожих получили ранения, среди пострадавших есть мальчик восьми лет. Нападавший задержан.