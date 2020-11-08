Криминалисты начали изучение топлива с места крушения самолета Колтового

Москва, 8 ноября. Образцы топлива и техническая документация самолета, в котором в субботу разбился телеведущий Александр Колтовой, переданы криминалистам для изучения.

На данный момент известно, что актер имел продолжительный опыт полетов и соответствующую квалификацию. Вылет его легкомоторного самолета был санкционирован, а машина исправна. Колтовой и 33-летняя пассажирка Наталья Климова направлялись в Ярославскую область, однако в воздухе двигатель отказал и загорелся. Об этом сообщает телеканал «Вести».

Некоторое время самолет летел над шоссе, потом свернул и совершил жесткую посадку в поле, после чего произошло возгорание.

В пресс-службе холдинга «Цифровое телевидение», где работал Колтовой, принесли глубочайшие соболезнования родным и близким телеведущего.

«Александр был ведущим канала «Наука» с момента его основания и вел проекты «На пределе» и «На пределе. Испытания» в рамках которых на себе проверял безопасность и правдивость различных заблуждений и представлений. Порой на грани собственной безопасности», — пояснили коллеги ведущего.

Они также отметили, что этим летом Колтовой снял новый цикл передач, которые рассказывают о том, как стать пилотом.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография девушки, которая погибла вместе с ведущим Александром Колтовым в крушении легкомоторного самолета под Москвой.