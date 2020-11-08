Эпидемиолог рассказала, что делать при чихе человека поблизости

Москва, 8 ноября. Если в общественном транспорте или публичном месте поблизости чихнул человек, следует сменить перчатки и маску, советует эпидемиолог Антонина Плоскирева.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уточнила, что первым делом следует обработать перчатки антисептиком, после чего нужно поменять и их, и маску. При этом желательно промыть нос и умыть лицо.

Маску и перчатки снимать нужно, не прикасаясь к наружной стороне, обратила внимания эксперт.

«В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки», — цитирует Плоскиреву РИА Новости.

Эксперт уточнила, что перчатки и маска значительно снижают риск инфицирования. Здоровым человеку помогут оставаться отказ от вредных привычек, занятия спортом и правильное питание. Препаратов с доказанной эффективностью для профилактики COVID-19 пока нет, подчеркнула эксперт.

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