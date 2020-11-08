Звезда «Мосгаза» Стоянович рассказала об отношениях с Гребенщиковым

Москва, 8 ноября. Актриса Даниэла Стоянович, ставшая известной после выхода сериала «Мосгаз», рассказала о дружеских отношениях с фронтменом «Аквариума» Борисом Гребенщиковым.

Актриса отмечает, что после выхода первого сезона сериала ее стали узнавать на улицах. Однако по какой-то одной роли Стоянович не узнают, это она называет «актерским счастьем», ведь обычно артистам бывает очень сложно снять с себя «клеймо» того или иного персонажа.

В общении с изданием «Собеседник» актриса рассказала, что на момент пандемии коронавирусной инфекции ей пришлось взять паузу в работе. Однако ее супруг, скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Суротдинов, продолжал работать. Также Стоянович отметила, что она находится в хороших отношениях с вокалистом группы Борисом Гребенщиковым.