Звезда «Мосгаза» Стоянович рассказала об отношениях с Гребенщиковым

Москва, 8 ноября. Актриса Даниэла Стоянович, ставшая известной после выхода сериала «Мосгаз», рассказала о дружеских отношениях с фронтменом «Аквариума» Борисом Гребенщиковым.
Актриса отмечает, что после выхода первого сезона сериала ее стали узнавать на улицах. Однако по какой-то одной роли Стоянович не узнают, это она называет «актерским счастьем», ведь обычно артистам бывает очень сложно снять с себя «клеймо» того или иного персонажа.
В общении с изданием «Собеседник» актриса рассказала, что на момент пандемии коронавирусной инфекции ей пришлось взять паузу в работе. Однако ее супруг, скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Суротдинов, продолжал работать. Также Стоянович отметила, что она находится в хороших отношениях с вокалистом группы Борисом Гребенщиковым.
«Иногда я бываю на концертах. Порой удается поехать в тур с ними. Мне это особенно интересно, если речь идет о местах, где я раньше не бывала. Этакое двойное удовольствие. Иногда Борис Борисович приглашает на совместные прослушивания новых песен, также часто отмечаем вместе праздники – Новый год или Рождество», — пояснила она.