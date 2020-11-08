Популярность принца Гарри в Великобритании стремительно падает

Лондон, 8 ноября. Уехавший в США с женой и ребенком принц Гарри на Родине сильно теряет в популярности, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Большинство опрошенных британцев признались, что внук королевы бросил их. Многие винят в этом его супругу Меган Маркл. Опрошенные, по данным Daily Mail, не понимают, почему человек решил отказаться от королевских благ, в окружении которых ему было суждено провести жизнь.

Почти 47% респондентов сформировали отрицательное отношение к принцу, хотя еще два года назад он опережал по популярности даже саму королеву.