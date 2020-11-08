Эксперт рассказал, как следует выбирать сервис для ремонта смартфона

Москва, 8 ноября. Как выбрать сервис по ремонту смартфонов в случае его поломки, чтобы не получить дополнительные проблемы с устройством, сообщил эксперт Дмитрий Рябинин.

«Если есть возможность потратить немного своего времени, я рекомендую сначала провести базовые действия самостоятельно. Например, если аппарат намертво завис, можно поискать комбинации перезагрузки, а если упал и не включается, можно аккуратно разобрать и посмотреть, не отошла ли батарея. Это примеры частых мелких проблем, которые сервисные центры выдают за серьезные, требующие полноценного ремонта», – объяснил эксперт Рябинин в интервью радио Sputnik.

Он рассказал, что некоторые сервисы по ремонту могу установить неоригинальные запчасти или даже заменить оригинальные на другие. По его словам, также сервис может купить смартфон, сказав, что его невозможно отремонтировать. Специалист советует сделать копию данных, чтобы они не были переданы третьим лицам.

Дмитрий Рябинин сообщил, что важно читать отзывы о сервисе, в котором планируется ремонтировать устройство. Он отметил, что реклама может лишь привлекать внимание, но не стоит ей придавать сильное значение.