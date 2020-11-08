Спасатели рассказали, что делать водителю при неизбежном ДТП

Москва, 8 ноября. Если во время движения за рулем водитель понимает, что вот-вот попадет в ДТП, ему необходимо предпринять несколько действий, которые могут спасут ему жизнь

Об основных правилах поведения в экстремальной ситуации рассказали специалисты ГУ МЧС по Волгоградской области. Они обратили внимание на то, что самые тяжелые последствия стоит ожидать от лобового ДТП. Поэтому, если вы видите едущий вам на встречу автомобиль, необходимо сделать все возможное, чтобы свернуть и столкнуться с неподвижным предметом.

«Кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером», — поясняют спасатели.

Кроме того, до самого столкновения надо сохранять самообладание и контролировать машину до последней возможности. Специалисты также советуют напрягать все мышцы и защищать от удара голову. В том случае, если скорость авто меньше 60 км/ч, перед ударом надо упереться руками в руль, а спиной в кресло. Если скорость больше и водитель не пристегнут, ему надо наоборот прислониться грудью к рулевой колонке.

Переднему пассажиру необходимо закрыть голову руками и завалиться на бок, а пассажирам на задних сидениях упасть на пол. При этом, если в салоне находится ребенок, его нужно накрыть собой.

Напомним, ранее в Оренбургском районе неподалеку от хутора Степановский вечером лоб в лоб столкнулись два автомобиля. От сильного столкновения одну из машин выбросило в кювет.