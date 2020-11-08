IT-специалист рассказал, когда Google запоминает вашу речь

Москва, 8 ноября. Google активно пользуется голосовым управлением в своих продуктах, все что вы скажете останется на серверах компании, рассказал IT-специалист Павел Мясоедов.

Google, по его словам, объясняет свои действия необходимостью сбора и анализа данных для формирования рекламы и более четких ответов на запросы.

Система, разумеется, работает далеко не без минусов. Например, при взломе вашего аккаунта данные могут попасть к третьим лицам, которые будут использовать их в том числе для слежки, контроля или шантажа, сообщает издание «Прайм».

«Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой «Мои действия» и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска», — заключил специалист.

Ранее специалист Роскачества Антон Куканов заявил, что мошенники, получив номер вашего мобильного телефона, могут использовать это против вас.