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Знаменитая актриса Инна Чурикова показала свою роскошную усадьбу

Знаменитая актриса Инна Чурикова показала свою роскошную усадьбу

Москва, 8 ноября. Российская актриса Инна Чурикова показала свой роскошный загородный дом, который она вместе с супругом, режиссером Глебом Панфиловым, строила 10 лет.

Экскурсию по усадьбе актриса устроила съемочной группе шоу Первого канала «На дачу!». Она отметила, что здание построено в стиле помещиков XIX века. В возведение апартаментов семья вкладывала все гонорары от спектаклей и зарплату. Когда доходов не было, то стройка приостанавливалась.

На сегодняшний день в доме три этажа, несколько спален и уборных комнат. Проектированием здания занимался нанятый архитектор. Перед дизайнерами шоу стояла задача сделать подсветку дома, которая бы подчеркивала отдельные элементы дома. Также на участке установили фигуры в виде светодиодных шаров.

Знаменитая актриса Инна Чурикова показала свою роскошную усадьбу

Однако больше всего дизайнеры шоу постарались обустроить террасу, на которой семья часто собирается теплыми вечерами. Там был установлен стол из искусственного ротанга, кресла и газовая горелка.

Знаменитая актриса Инна Чурикова показала свою роскошную усадьбу

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