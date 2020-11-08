Знаменитая актриса Инна Чурикова показала свою роскошную усадьбу

Москва, 8 ноября. Российская актриса Инна Чурикова показала свой роскошный загородный дом, который она вместе с супругом, режиссером Глебом Панфиловым, строила 10 лет.

Экскурсию по усадьбе актриса устроила съемочной группе шоу Первого канала «На дачу!». Она отметила, что здание построено в стиле помещиков XIX века. В возведение апартаментов семья вкладывала все гонорары от спектаклей и зарплату. Когда доходов не было, то стройка приостанавливалась.

На сегодняшний день в доме три этажа, несколько спален и уборных комнат. Проектированием здания занимался нанятый архитектор. Перед дизайнерами шоу стояла задача сделать подсветку дома, которая бы подчеркивала отдельные элементы дома. Также на участке установили фигуры в виде светодиодных шаров.

Однако больше всего дизайнеры шоу постарались обустроить террасу, на которой семья часто собирается теплыми вечерами. Там был установлен стол из искусственного ротанга, кресла и газовая горелка.