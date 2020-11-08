Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19 в январе

Москва, 8 ноября. Гонка за вакциной от коронавируса достигнет пика в январе следующего года, считает профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

«Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года, когда все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами», — цитирует Кулиша РИА Новости.

На это время придется публикация первых отчетов о третьих фазах испытаний ряда вакцин, включая российский препарат «Спутник V». Тогда же должна появиться информация о возможных опасных побочных эффектах. Данные об эффективности вакцин от SARS-CoV-2 2021 будут доступны позднее, уточнил эксперт.

Выход на массовую вакцинацию может начаться после оценки побочных эффектов уже в начале следующего года, заявил Кулиш.

Российскую вакцину от коронавируса намерены зарегистрировать в Израиле, сообщает Infox.ru. По данным портала, соответствующее намерение изъявил медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме.