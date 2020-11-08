Счастливый Богомолов показал россиянам Собчак в Дубае

Дубай, 8 ноября. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в Персидском заливе. Она запечатлена на руках у супруга Константина Богомолова.
Собчак вслед за Валерией и Филиппом Киркоровым отправилась в Дубай. 5 ноября телеведущая отметила 39-летие, решив отпраздновать день рождения в ОАЭ.
Телеведущая поселилась в одном из самых роскошных дубайских отелей - Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. Номер с видом на море в нем стоит от 70 тысяч рублей в сутки. Экс-ведущая «Дома-2» похвасталась горячим снимком из отпуска.
В кадре Собчак позирует на руках у счастливого мужа, повернувшись «пятой точкой». «Пока, Россия! Пока Европа», перефразировала она слова известной песни Глюкозы: «Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая красивая попа».
Интересный ракурс привлек внимание нескольких тысяч подписчиков, которые оставили увеселительные комментарии.
«Фото на паспорт», «Уж послала так послала. Наглядно», «Wow popa привет Азия по всей вероятности», «Обожаю эту парочку», — написали фанаты.