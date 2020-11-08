Счастливый Богомолов показал россиянам Собчак в Дубае

Дубай, 8 ноября. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в Персидском заливе. Она запечатлена на руках у супруга Константина Богомолова.

Собчак вслед за Валерией и Филиппом Киркоровым отправилась в Дубай. 5 ноября телеведущая отметила 39-летие, решив отпраздновать день рождения в ОАЭ.

Телеведущая поселилась в одном из самых роскошных дубайских отелей - Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. Номер с видом на море в нем стоит от 70 тысяч рублей в сутки. Экс-ведущая «Дома-2» похвасталась горячим снимком из отпуска.

В кадре Собчак позирует на руках у счастливого мужа, повернувшись «пятой точкой». «Пока, Россия! Пока Европа», перефразировала она слова известной песни Глюкозы: «Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая красивая попа».

Интересный ракурс привлек внимание нескольких тысяч подписчиков, которые оставили увеселительные комментарии.