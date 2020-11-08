Режиссер сериала «Метод-2» прокомментировал работу с Александром Петровым

Москва, 8 ноября. Режиссер сериала «Метод-2» Александр Войтинский рассказал о работе с актером Александром Петровым и его особенностях.

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное.<...> И есть у Саши еще два качества — он амбициозный и умный. И поэтому ревниво следит за своим персонажем, тщательно выстраивает образ», — пояснил режиссер.

Войтинский считает, что популярность Петрова связана с его трудоголизмом. По словам режиссера, при входе Петрова в кадр, замирает вся площадка и может следить за его игрой долгое время.

«Обычно перед кадром мы прогоняем сцену с актерами, все собираются в кружок и читают. С Сашей я старался все десять раз обсудить заранее — пока он не уложит в себя сцену, не переварит, он в кадр не шагнет», — рассказал Войтинский.

По словам Войтинского, Петров умен и амбициозен и именно поэтому ревниво следит за своим персонажем, тщательно выстраивает образ, вмешивается в сценарий и безжалостно правит свою роль.